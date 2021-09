Ragazza con lo scooter fa incidente autonomo all’ospedale di Assisi

Incidente autonomo all’ospedale di Assisi. E’ accaduto nell’area parcheggio poco dopo le ore 13 di mercoledì. Una ragazza è caduta con lo scooter finendo a terra. La giovane, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, pare si forse spaventata dal movimento di un’automobile che stava facendo manovra. Sul posto, già presente, l’ambulanza del 118 che l’ha soccorsa. Da quanto appreso pare non si sia fatto nulla di serio, ma la paura è stata tanta.