Roberto Venarucci ha sconfitto coronavirus, ora è guarito e torna a casa, la sua storia

“Grazie a tutti i primari di Perugia e Pantalla, tutti i medici e gli operatori. Sono tutti fantastici e molto coraggiosi a rischiare la loro vita e quella delle loro famiglie curando noi. Grazie per quello che avete fatto per me”. Sono le Parole di Roberto Venarucci che in un video pubblicato sul suo profilo Facebook ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di lui negli ospedali. Roberto aveva contratto il coronavirus e dopo 4 settimane di ricovero in ospedale è guarito. Ora potrà tornare a casa.

E poi con una voce strozzata: “Grazie ai miei familiari, i miei parenti e gli amici (anche alcuni che non avrei immaginato) che al telefono e per messaggini, mi avete sempre sostenuto non facendomi sentire solo. Grazie al sindaco Stefania Proietti, che mi ha chiamato il giorno del ricovero ed è rimasta in contatto con me. Grazie al mio corpo e la mia mente che hanno combattuto per me arrivando fino ad oggi. Coronavirus sconfitto, ora si torna a casa e a breve riabbraccerò il mio piccolo Raphael”.

