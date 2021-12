Chiama o scrivi in redazione

Segnalati e multati 2 cittadini, abbandono di rifiuti a Rivotorto e Tordandrea

Nell’ambito dei controlli sul territorio, e in particolare in merito all’abbandono dei rifiuti lungo i fossi e lungo le strade di campagna, la polizia locale, in accordo con il personale dell’Eco Cave, ha effettuato una serie di servizi.

Nell’area di Rivotorto e Tordandrea, dopo gli avvistamenti di alcuni sacchi di immondizia, la polizia locale ha provveduto a svolgere una serie di indagini e dall’esame del materiale contenuto è stato possibile individuare i due responsabili che sono stati segnalati e multati.

I controlli contro gli atti di inciviltà sono serrati e l’amministrazione comunale ha dato disposizioni alla polizia locale di rafforzare ancora di più i controlli su tutto il territorio comunale.