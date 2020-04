Senza patente alla guida, sfugge al controllo, rintracciato e denunciato

Un ragazzo si mette alla guida dell’automobile di proprietà della madre con lo scopo di andare da Petrignano a Torchiagina di Assisi per comprare le sigarette, ma non aveva la patente. In realtà non l’aveva mai s conseguita. La vicenda vede coinvolto un giovane di Palazzo di Assisi, di anni 19, a cui ieri i Carabinieri di Petrignano di Assisi avevano imposto regolarmente l’alt durante un controllo della circolazione stradale, nell’ambito delle misure di contenimento del Covid 2019.

Il giovane, che si è poi scoperto essere sprovvisto di patente, non si è fermato al segnale dei Carabinieri e si è dato alla fuga, salvo successivamente essere raggiunto presso la propria abitazione grazie al pronto rilevamento della targa dell’auto, risultata intestata alla madre.

Alle contestazioni il giovane ha detto di essere fuggito perché non aveva la patente.

Gli sono state contestate, oltre alle violazioni all’art. 377 Codice Penale e agli artt. 192 comma 1-6 e 116 comma 15/17 C.D.S. con il relativo fermo ammnistrativo del mezzo per mesi 3 (tre), anche la sanzione amministrativa riferita alla violazione dell’art. 4 della Legge nr. 19 del 25.03.2020