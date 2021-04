Si accascia a terra ubriaco a Santa Maria, aveva attrezzi per lo scasso

Accasciato davanti ad un negozio della piazza di Santa Maria degli Angeli, nei pressi della Porziuncola. È accaduto nel corso di un servizio di vigilanza nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli. La Polizia di Assisi lo ha notato! Era ubriaco e incapace di rispondere a qualsiasi sollecitazione. Si tratta di un 55enne, di Reggio Calabria, con numerosi precedenti di Polizia che gli sono valsi anche l’emissione a suo carico del Foglio di Via dal Comune di Perugia emesso dal Questore di Perugia.

© Protetto da Copyright DMCA

Gli agenti hanno trovato addosso un paio di forbici da elettricista e un metro avvolgibile rigido; strumenti simili gli erano stati già sequestrati in passato unitamente a nastro biadesivo, attrezzi per compiere furti.

L’uomo è stato così denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e multato per essersi spostato fuori Comune senza un giustificato motivo, secondo le disposizioni previste per il contrasto all’attuale emergenza epidemiologica. Infine, d’intesa con la Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, è stato avviato nei suoi confronti il procedimento per l’emissione del Foglio di Via dal Comune di Assisi.

Sul posto anche il 118 che ha prestato le prime cure e condotto all’ospedale di Assisi.