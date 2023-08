Si rifiuta di riconsegnare il gatto lasciatole in consegna, 54enne denunciata

Gli agenti del Commissariato di Assisi della Polizia di Stato hanno preso provvedimenti nei confronti di una donna italiana nata nel 1969, denunciandola per il reato di appropriazione indebita. La denuncia è scaturita a seguito di una querela presentata dalla persona offesa.

La vittima ha spiegato agli agenti che nel 2019, a causa di problemi di salute che avevano colpito sua madre, aveva dovuto ritornare in Svizzera prima di completare le vaccinazioni necessarie per ottenere il passaporto veterinario del suo gatto. In quel momento, aveva preso la decisione di affidare l’animale a un centro di custodia con l’intenzione di ritirarlo in seguito.

Tuttavia, a causa dell’espandersi della pandemia da Covid-19, era stata costretta a rimandare il suo ritorno ad Assisi. Solo alcuni mesi fa, era tornata in Italia con l’intenzione di riprendere il suo gatto e regolare il pagamento per i servizi offerti dal centro di custodia. Tuttavia, aveva incontrato un rifiuto netto da parte della responsabile della struttura.

Nonostante i suoi sforzi per recuperare il suo animale, la donna di 54 anni aveva continuato con la sua condotta, costringendo la vittima a rivolgersi alla Polizia di Stato per chiedere aiuto. Alla luce di questi eventi, una volta completate le procedure legali necessarie, gli agenti hanno deferito la donna all’Autorità Giudiziaria per il reato di appropriazione indebita.

Questo caso mette in evidenza l’importanza delle leggi che proteggono gli animali e le loro proprietà. La denuncia della vittima ha portato all’azione legale, dimostrando che le forze dell’ordine sono pronte ad intervenire per assicurare che la giustizia venga fatta anche quando si tratta di questioni legate agli animali domestici.