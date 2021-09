Si sente male davanti al bar della stazione di Santa Maria, soccorso subito

Era appena sceso dalla sua auto per andare a fare colazione al bar della stazione di Assisi (Santa Maria degli Angeli), ma davanti l’ingresso improvvisamente si è sentito male, accasciandosi a terra. Si tratta di uomo di circa 80 anni di Tordandrea di Assisi. Il fatto è accaduto intorno alle ore 9 dell’1 settembre. A chiamare i soccorsi sono stati tassisti presenti davanti al pizzale. Gli operatori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza medicalizzata hanno tentato tutte le manovre possibili per rianimarlo ma, non riprendendo conoscenza, hanno deciso di portarlo subito in codice rosso all’ospedale. Dalle prime informazioni l’anziano pare abbia avuto un arresto cardiaco.