Spaccio di cocaina ad Assisi, denunciato giovane straniero

Un giovane albanese è stato sorpreso a girovagare con cinque dosi di cocaina pronte per essere vendute ai clienti, ma prima che potesse dar luogo alle cessioni è incappato in un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Assisi che, a bordo di un’auto civetta, si sono insospettiti del transito a forte velocità della vettura condotta dal giovane.

Subito è scattato il controllo da parte dei militari. Il giovane però, invece di fermarsi all’alt, ha tentato di darsi alla fuga nel vano tentativo di far perdere le proprie tracce lanciando fuori dal finestrino un involucro.

A nulla sono serviti i tentativi in quanto, dopo un inseguimento durato qualche chilometro, la vettura è stata fermata ed il conducente identificato in un ragazzo albanese presente da pochi mesi nel territorio nazionale grazie al visto turistico.

Percorrendo a ritroso il tratto di strada percorso i militari sono riusciti a ritrovare l’oggetto del quale si era appena disfatto l’albanese: un involucro di plastica al cui interno vi erano cinque dosi di cocaina di ottima qualità, già singolarmente confezionate e pronte per essere vendute ai clienti che da li a poco avrebbero contattato lo spacciatore.

Immediatamente accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Assisi, l’albanese è stato denunciato alla competente A.G. per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio ed avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale. Inoltre, è stato multato per l’inosservanza delle misure restrittive per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.