Tamponamento a catena sulla 75 Centrale Umbra a Rivotorto, ferite tre persone 🔴📸 FOTO E VIDEO

Tre persone ricoverate in ospedale e mezzi distrutti: è il bilancio di un tamponamento a catena tra quattro veicoli. Si tratta di due donne, figlia e madre e un uomo. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”, poco prima delle 12,30, in direzione Perugia all’altezza di Rivotorto (km 13), nel comune di Assisi.

I feriti sono: uomo di 59 anni in codice giallo trasportato all’ospedale di Perugia per politrauma. Due donne ferite: una 65enne in codice verde trasportata a Foligno e una 89enne in codice rosso trasportata a Perugia. È ricoverata, in prognosi riservata, in Medicina interna e vascolare.

I mezzi coinvolti – come detto – sono quattro: un camion Daf con un container dietro che trasportava pentasolfuro di fosforo, una Nissan Leaf (auto di cortesia), una Fiat Panda e una Jeep, Grand Cherokee.

A causare questo tamponamento – riferisce la Polizia Stradale – è stato un primo incidente autonomo, avvenuto poco più avanti. Il mezzo pesante, da quanto appreso, avrebbe rallentato a causa della coda formatasi dal primo incidente. Avrebbero rallentato quasi a fermarsi anche la Nissan e la Panda. La Jeep, l’ultimo mezzo che arrivava, non avrebbe fatto in tempo a fermarsi finendo per schiantarsi contro le due auto ferme davanti, prima di tutto la Panda. Le due donne ferite si trovavano nella piccola utilitaria.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze che hanno immediatamente soccorso le due donne, due pattuglie della polizia stradale da Foligno, i vigili del fuoco, il personale Anas per ripristinare la transitabilità. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Rivotorto.