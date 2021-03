Chiama o scrivi in redazione

Tentano assalto alla Banca Unicredit di Petrignano di Assisi, colpo fallito

Tentano assalto alla Banca Unicredit di Petrignano di Assisi. I malviventi, nel corso della notte, verso le 2,30, hanno speronato il bancomat della filiale lungo la via, in pieno centro abitato, ma non sono riusciti nel loro intento.

I ladri, da quanto appreso, avrebbero prima rubato un carroattrezzi per il soccorso e poi tentato di agganciare lo sportello allo stesso. Non sono riusciti ad portare via il pesante bancomat e sono fuggiti a bordo di un’autovettura, poiché nel frattempo il rumore fatto ha svegliato i residenti. Sono stati quest’ultimi a dare l’allarme ai carabinieri.

La cassaforte è rimasta intatta, ma i danni sono tanti. Nell’effettuare il colpo una parte del muro è stato spaccato così come la cancellata della banca che è stata divelta. Sul posto i Carabinieri di Petrignano, che hanno la stazione poco vicino, e quelli di Assisi, al seguito del Tenente Colonello Marco Vetrulli. L’accesso allo sportello è stato transennato ed avviate le indagini.