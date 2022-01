To Italy with Love dona ancora alla Misericordia di Assisi

Non è la prima volta che dona mascherine alla Misericordia di Assisi! E’ l’associazione To Italy with Love, senza scopo di lucro, nata nel 2020 con un progetto che sta a cuore al Dr. Hansjörg Künzel e ad Elke Menzel. Aiutare l’Italia, uno dei paesi Europei che è stato colpito molto precocemente e con particolare durezza dalla pandemia del Covid-19.

L’associazione oggi ha donato altre mascherine alla Misericordia. “E’ la quinta volta che dona mascherine e oggi ne hanno portato cinquemila di tipo FFP2 da donare all’ospedale e alla RSA di Assisi. Insieme ai dispositivi delle vie respiratorie – ha spiegato Vittorio Aisa, presidente della Misericordia – ha donato anche 100 tute Covid 19, sempre per l’ospedale”.

To Italy with Love a marzo 2020 – è scritto nel loro sito – avevano fatto le prime donazioni per un totale di 6.000 mascherine agli ospedali e alla protezione Civile di Perugia e Marsciano. Tra marzo e ottobre 2020 hanno compiuto 9 viaggi in Italia a bordo delle loro auto private e hanno donato un totale di oltre 120.000 mascherine e più di 100.000 guanti in lattice che allora venivano scambiati come l’oro, personalmente a varie istituzioni (ospedali, studi medici, protezione civile, strutture per anziani e disabili, ospizi, distribuzione di cibo, strutture sociali e un carcere), aziende selezionate (supermercati, farmacie) e persone bisognose.