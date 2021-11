Chiama o scrivi in redazione

Trovato morto con pugnale al torace, la Procura indaga per omicidio

Un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti è stato aperto dalla Procura di Perugia che indaga sulla morte del tedesco di 52 anni. L’uomo è trovato morto nei giorni scorsi, all’interno di un’auto, con un pugnale conficcato nel torace e, attorno al collo, aveva anche un paio di serpenti di gomma. Il fatto è accaduto davanti al parcheggio del santuario di San Damiano ad Assisi. A dare l’allarme è stato un cittadino che si trovava a passare da quelle parti.

Fonte: Quotidiani locali dell’Umbria

L’uomo, senza fissa dimora, viveva in auto e le sicure della vettura erano chiuse dall’interno. L’iscrizione consente al pubblico ministero una serie di accertamenti per fare piena luce sul fatto. Qualcuno pensa che si sia trattato di gesto autonomo. Altre persone sono state sentite nel tentativo di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Giovedì il medico legale Sergio Scalise Pantuso eseguirà l’autopsia. I carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire l’accaduto.