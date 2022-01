Chiama o scrivi in redazione

Turista ad Assisi, ma aveva un foglio di via, 28enne denunciata dalla Polizia di Stato

Nel corso dei controlli della Polizia di Stato finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di contenimento del rischio epidemiologico, gli agenti del Commissariato di Assisi hanno fermato una 28enne, già nota alle Forze dell’Ordine per essersi resa protagonista lo scorso anno, in pieno centro storico, di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Fonte: Questura di Perugia

In quella occasione, si era recata con i genitori ad Assisi, lasciando il veicolo al centro della piazza antistante una delle maggiori chiese di Assisi, zona interdetta al transito e alla sosta delle auto. A chiamare gli agenti della Squadra Volante, in quella circostanza, furono i genitori di alcuni bambini che stavano giocando nella piazza e che avevano fatto scaturire le ire della famiglia, infastidita dalle urla dei bambini. Giunti sul posto, anche i poliziotti furono aggrediti e insultati dalla famiglia e, con non poca difficoltà, riuscirono a riportare la calma e a convincere la famiglia ad abbandonare la piazza.

A margine dell’episodio, i componenti della famiglia furono raggiunti da un provvedimento emesso dal Questore di Perugia in data 13 maggio 2021, che vietava il ritorno nel Comune di Assisi per la durata di 3 anni.

Qualche giorno fa, nel corso dei controlli, gli agenti hanno riconosciuto la 28enne mentre passeggiava per il corso di Assisi, incurante del foglio di via obbligatorio. Avvicinata dai poliziotti è stata condotta presso gli uffici del Commissariato e denunciata per la violazione del provvedimento emesso dal Questore di Perugia.