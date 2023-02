Un leone, un guerriero un amico…la fiaccolata per non dimenticare Davide 🔴 VIDEO e FOTO 📸

Un leone, un guerriero un amico…la fiaccolata per non dimenticare Davide

“Un leone, un guerriero un amico… nel campo come nella vita. Ciao Dax8!” E poi ancora “Ciao Dax, rimarrai sempre nel cuore”. Sono due striscioni che la famiglia, la fidanzata e gli amici di Davide Piampiano hanno tenuto in mano durante la fiaccolata organizzata per non dimenticare quel tragico evento che ha portato via Davide. In uno striscione c’è anche stampata una foto gigante di Davide. In tanti hanno partecipato alla fiaccolata partita da Piazza San Rufino che passando da piazza del Comune è arrivata fino alla piazza Inferiore di San Francesco, dove al centro della piazza è stato scritto con tante fiaccole il nickname di Davide: Dax.

Davide Piampiano è stato ucciso durante un incidente di caccia sul monte Subasio l’11 gennaio scorso. Piero Fabbri è il 56enne accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del 24enne. Fabbri nei gironi scorsi è tornato libero. A deciderlo è stato il Gip del tribunale di Firenze dopo che il pm toscano aveva sollecitato la revoca della misura in cella riqualificando il reato da omicidio volontario a colposo. L’indagine è attualmente coordinata dalla Procura di Firenze per questioni procedurali in quanto la madre della vittima, parte offesa dal reato, è giudice onorario del tribunale di Spoleto.