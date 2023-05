Una ragazza muore in un incidente all’alba a Santa Maria degli Angeli, ferite due amiche 📸🔴 FOTO E VIDEO

Una ragazza muore in un incidente all’alba a Santa Maria degli Angeli, ferite due amiche

Ennesima tragedia sulle strade umbre. Un’altra donna molto giovane, del 2001, è morta in un incidente stradale avvenuto sulla 75 centrale Umbra in direzione di Foligno, all’altezza dell’uscita sud di Santa Maria degli Angeli, km 9,800.

Si è verificato intorno alle 5 di oggi, domenica 21 maggio. Nel sinistro, che ha coinvolto una Lancia Y, oltre al decesso della giovane, altre due ragazze del 2004 e 2005 sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Una Foligno e l’altra a Perugia. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Le ragazze stavano tornando a casa, a Foligno, dopo una serata del sabato sera. Per la dinamica, molto probabilmente, ma è tutto da verificare, la giovane donna pare abbia fatto tutto da sola sbattendo contro il new jersey in cemento per poi sollevarsi e ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul luogo la polizia stradale da Perugia con 5 pattuglie, la polizia di Stato dalla città Serafica e gli operatori Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la transitabilità appena possibile. Presente anche Francesco Cipriano, dirigente della sezione della Polizia Stradale di Perugia e il funzionario Maurizio Gallinella. Il traffico non ha avuto forti ripercussioni poiché l’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino. A quell’ora la strada è poco transitata.

La strada statale 75 “Centrale Umbra” è rimasta chiusa per diverse ore e il traffico è deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto.

Ore 10.10 – La statale è stata riaperta al traffico.