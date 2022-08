Search for: Search Button

Vacanze sicure, campagna della Polizia di Stato anche ad Assisi

La campagna di prevenzione contro i furti in abitazione e le truffe agli anziani, promossa dalla Questura di Perugia, ha fatto tappa anche a Santa Maria degli Angeli e Petrignano per incontrare i cittadini e illustrare le buone pratiche da seguire in questo periodo di vacanze estive al fine di prevenire i reati predatori.

Gli incontri si sono tenuti presso il circolo culturale e ricreativo di Petrignano e nella sede della Pro Loco a Santa Maria degli Angeli dove, alla presenza del Vicesindaco Valter Stoppini e del Presidente della Pro Loco Francesco Cavanna, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi – guidato dalla Dirigente Francesca Domenica Di Luca – hanno illustrato il vademecum “Vacanze Sicure” realizzato dalla Questura di Perugia.

Realizzato dalla Questura di Perugia in vista dell’esodo per le vacanze estive, il vademecum fornisce alcuni utili consigli ai cittadini da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi.

Si tratta, come ricordato dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, di buone pratiche per contrastare la diffusione della microcriminalità, puntando su un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini.

Numerosi sono stati i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa, chiedendo informazioni e ritirando il vademecum, a riprova dell’interesse per la tematica affrontata.

Sono state, inoltre, molteplici le testimonianze da parte dei cittadini che hanno apprezzato l’iniziativa della Questura, riponendo grande fiducia nell’azione della Polizia di Stato che ogni giorno, soprattutto in questo periodo di spostamenti estivi, lavora al servizio della cittadinanza.