Valter Biscotti, vi prego fermate questa bomba pandemica

«C’è un altro problema, domani si pensava che la cerimonia per la beatificazione di Carlo Acutis poteva essere una cerimonia contenuta con quale centinaio di persona ma, da notizie di stampa, apprendiamo che arriveranno oltre tremila pellegrini». Dopo l’esposto contro la marcia “statica” della pace, arriva un’altra bordata dal’avvocato Valter Bistocchi, che dirige i suoi strali verso la cerimonia che farà assurgere Carlo alla beatificazione. «Assisi – dice – in due giorni, in tutta la zona, Perugia compresa, si prevede una “bomba pandemica“».

Il legale vuol sapere di chi è la responsabilità. «Io non so la fonte di tale irresponsabilità – dice, in un video, sul suo profilo Facebook – su chi si risiede, certo è che la situazione è drammatica. Non voglio essere colui che dirà “ve l’avevo detto”, voglio che queste cose non debbano accadere».

Valter Biscotti è consapevole che, oramai il tempo è poco, ma è altrettanto convinto che la situazione “sia dreammatica” (difficile dargli torno visti i numeri).

«Chiunque siano gli organizzatori – afferma – di queste due manifestazioni, che si terranno in due giorni, tra Perugia e Assisi, vi “prego fermatevi” in quanto il pericolo, non solo è attuale, ma è altissimo».

Secondo biscotti una piccola zona non può sopportare un afflusso di persone del genere e ripete: “Vi prego fermatevi”:

«Ove accadesse qualche cosa – dice -, e spero che non accadrà, mi riservo di accertare di chi sono le responsabilità».