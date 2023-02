Vandalismo e bullismo, incappucciati e coi coltelli in mano

Vandalismo e bullismo – “L’amministrazione comunale presti maggiore attenzione a quanto sta accadendo ripetutamente a Santa Maria degli Angeli di Assisi – ad affermarlo sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli – Lo scorso fine settimana si è consumato l’ennesimo atto di vandalismo e di bullismo compiuto da bande di giovani extracomunitari che incappucciati e con coltelli alla mano hanno infastidito alcuni ragazzi che si trovavano nella piazza e hanno sfasciato la fioriera di un albergo della zona.

Come Lega ci battiamo da sempre per garantire sicurezza ai cittadini e siamo contro ogni forma di bullismo e violenza. Siamo consapevoli del lavoro delle forze dell’ordine nel combattere quotidianamente fenomeni di microcriminalità, serve un maggior impegno da parte dell’Amministrazione comunale sia nel potenziamento della videosorveglianza, che in molte zone della città continua ad essere carente nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, sia in un maggiore impiego della polizia municipale per i controlli sul territorio.

L’amministrazione Proietti esca dal palazzo comunale e inizi a lavorare seriamente per risolvere le criticità esistenti che i cittadini denunciano quotidianamente. E’ necessario assicurare decoro e legalità in tutto il territorio – concludono i consiglieri leghisti – e fare in modo che i giovani e più in generale tutti i cittadini possano finalmente vivere la città in sicurezza”.