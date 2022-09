Search for: Search Button

Vetro spaccato e zaino rubato, alla festa dell’Arvoltolo a Palazzo

Vetro spaccato e zaino rubato: questa è stata la brutta sorpresa che ha atteso una famiglia al ritorno da una spensierata serata alla Festa dell’Arvoltolo in svolgimento in queste serate di fine estate a Palazzo di Assisi. L’automobile era parcheggiata all’entrata del parco in via Agnano, a due passi dalla sagra che ogni sera registra il pienone.

Tanta gente alla festa, ma i ladri rubano lo stesso

I proprietari dell’auto sono rimasti molto dispiaciuti “non per il valore degli oggetti in sé, – dentro lo zainetto c’erano caricatori iPhone e Apple Watch – ma per il gesto compiuto in un momento in cui l’area è piena di gente ed illuminata e in occasione di un momento festoso.

Quando abbiamo aperto lo sportello dietro il lato guidatore – raccontano – e quindi verso la strada, abbiamo visto un mare di frammenti di vetro sul sedile posteriore”. Altri furti pare siano stati effettuati su un’altra auto parcheggiata nei pressi della scuola all’orario – ore 16 – di uscita degli studenti/RB