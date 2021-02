Viale Michelangelo a Palazzo di Assisi, ops scusate è Michelagnelo

Sì sa che Michelangelo è Michelangelo, ma non sempre, né tanto meno per un correttore automatico. Ma siamo sicuri che è stato il correttore? Oppure un errore, una vista? Quello che vi raccontiamo ha dell’incredibile. A tratti fa ridere, a tratti no. A Palazzo di Assisi, località della città Serafica esiste un viale che si chiama Michelangelo, e fino a qui non ci sarebbe nulla di straordinario, ma nel cartello della via è stato riportato, forse per errore, viale Michelagnelo, sì Michelagnelo, invece di Michelangelo.

