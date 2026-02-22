Assalto al bancomat fallito ad Assisi: bomba nella notte

Un boato scuote Santa Maria degli Angeli ma il colpo sfuma

Un fragore assordante ha squarciato il silenzio di Santa Maria degli Angeli, a pochissima distanza dalla maestosa Basilica della Porziuncola, intorno alle 3:00 del mattino. Il bersaglio del raid è stato lo sportello automatico della filiale Monte dei Paschi di Siena situata in via Giovanni Becchetti. Un commando composto da almeno quattro individui con il volto travisato ha tentato di scardinare il dispositivo corazzato utilizzando una tecnica estremamente pericolosa, nota nel gergo criminale come “marmotta”, ovvero l’inserimento di un supporto metallico farcito di polvere pirica all’interno delle fessure del bancomat.

La tecnica della marmotta e l’ordigno inesploso

Nonostante la violenza della deflagrazione, che ha causato ingenti danni strutturali ai locali della banca situati al piano terra di una palazzina residenziale, il piano dei malviventi non è andato a buon fine. Una parte consistente del materiale esplosivo è rimasta inesplosa all’interno del congegno, rendendo impossibile l’accesso immediato alla cassaforte. Questo imprevisto tecnico ha costretto la banda a una fuga precipitosa, lasciando sul selciato parte dell’attrezzatura e, soprattutto, l’intero bottino ancora sigillato nei forzieri dello sportello.

L’intervento della polizia e degli artificieri

L’allarme, scattato istantaneamente, ha portato sul posto le pattuglie del Commissariato di Polizia di Assisi. Gli agenti, constatata la presenza della carica ancora attiva e pericolosa, hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, evacuando la strada e rimuovendo i veicoli in sosta per evitare danni collaterali. È stato quindi richiesto l’intervento urgente degli artificieri, i quali hanno rimosso l’ordigno residuo con la massima cautela. La bomba è stata successivamente trasportata in una cava isolata, dove è stata fatta brillare in totale sicurezza durante le prime ore della mattinata.

Caccia alla banda e analisi delle immagini

Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione del percorso di fuga dei criminali. La banda si è allontanata a bordo di un’autovettura che, dai primi riscontri, è risultata essere stata rubata in precedenza. Gli investigatori stanno setacciando ogni singolo fotogramma registrato dalle telecamere di sorveglianza della zona e dai sistemi di lettura targhe posizionati lungo le principali arterie stradali che collegano la città alle vie di comunicazione regionali. L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche all’analisi del tipo di esplosivo utilizzato, differente dal solito gas impiegato in simili circostanze, segno di una possibile specializzazione del gruppo criminale.