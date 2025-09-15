Assisi, fiamme nel parcheggio di via Raffaello: indagini

Fumo e paura, nessun ferito: accertamenti dei carabinieri

Un violento incendio ha interrotto la tranquillità di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, nella serata di venerdì. Poco dopo le 21, una densa colonna di fumo si è alzata dal parcheggio coperto di via Raffaello, sorprendendo residenti e passanti. Le fiamme si sono sviluppate vicino alla rampa di uscita, in un’area appartata dove erano stati ammassati alcuni materiali. In pochi minuti il rogo ha preso vigore, minacciando di estendersi. La rapidità con cui i vigili del fuoco hanno raggiunto il posto ha impedito che l’incendio coinvolgesse l’intera struttura.

Le squadre intervenute hanno lavorato con decisione, domando le fiamme e mettendo in sicurezza i locali. Non risultano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione. Gli inquirenti non escludono la pista dolosa, circostanza che alimenta l’allerta nella comunità. A coordinare gli accertamenti sono i carabinieri di Petrignano di Assisi, che hanno subito avviato i rilievi, acquisendo i filmati delle telecamere installate nel parcheggio. La zona è infatti sorvegliata da un sistema di videocamere che potrebbe rivelarsi determinante per chiarire la dinamica.

L’area interessata dall’incendio è stata dichiarata temporaneamente inagibile. Ai proprietari delle auto non è consentito l’accesso fino al completamento delle verifiche tecniche sulla stabilità della struttura e sull’impianto elettrico. La parte opposta del parcheggio, rimasta intatta, è comunque fruibile.

Il parcheggio di via Raffaello si trova al di sotto di un edificio che ospita uffici, un supermercato e diverse attività commerciali. Fortunatamente, i piani superiori non sono stati intaccati, ma l’accaduto riaccende le preoccupazioni su un’area già segnalata in passato per episodi sospetti.

Secondo quanto riferito nel comunicato stampa firmato da Massimiliano Camilletti, le indagini restano in corso per determinare le responsabilità e valutare eventuali collegamenti con fatti pregressi. La comunità resta in attesa di risposte, mentre il ricordo del fumo acre e delle sirene accompagna ancora la serata in cui la paura si è fatta spazio nel cuore di Assisi.