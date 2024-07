Assisi Rende Omaggio a Paolo Borsellino e alla Sua Scorta

Assisi Rende Omaggio – L’amministrazione comunale di Assisi ha reso omaggio a Paolo Borsellino con la deposizione di un omaggio floreale presso i piazzali intitolati al magistrato e alla sua scorta. Questo gesto si ripete ogni anno per ricordare la tragica strage di Via D’Amelio avvenuta il 19 luglio 1992, in cui persero la vita Borsellino e la sua scorta, a meno di un mese dalla strage di Capaci che costò la vita al collega Giovanni Falcone, alla moglie e a tre agenti.

Il sindaco Stefania Proietti ha sottolineato l’importanza di non dimenticare gli eventi tragici del passato e di ricordare sempre il sacrificio di coloro che hanno versato il proprio sangue per l’affermazione della legalità. Ha inoltre ribadito l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni, facendo conoscere la storia del nostro Paese e le persone che hanno sacrificato la propria vita per aver combattuto con coraggio.

Nel trentaduesimo anniversario dell’attentato di Via D’Amelio, il vice sindaco Valter Stoppini ha sostenuto l’importanza di rendere omaggio alla memoria del magistrato e a quella degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, che con lui furono uccisi a causa del loro impegno in difesa delle istituzioni democratiche.

La commemorazione annuale è un momento di riflessione e di rinnovato impegno per la comunità di Assisi, un’occasione per ricordare il coraggio e la determinazione di coloro che hanno lottato contro la mafia e per la legalità. Questo evento sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria di questi eroi, per ispirare le future generazioni a continuare la lotta per la giustizia e la legalità. La storia di Paolo Borsellino e della sua scorta rimane un simbolo potente di resistenza e di impegno per la difesa delle istituzioni democratiche.