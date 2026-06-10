Aveva sei involucri di cocaina in auto, arrestato straniero ad Assisi

Sei involucri sequestrati e contanti trovati ad Assisi

Un normale pattugliamento del territorio si è trasformato in un arresto per spaccio di cocaina. Gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi hanno fermato un cittadino albanese nato nel 1998, trovato in possesso di oltre cinque grammi di cocaina suddivisa in involucri termosaldati, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 210 euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, attività che il Commissariato di Assisi svolge con continuità sul comprensorio umbro. Non si è trattato di un’indagine pianificata né di un’operazione straordinaria, bensì di una circostanza emersa nel corso di un normale pattugliamento cittadino.

La mossa sospetta che ha insospettito i poliziotti

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato un veicolo che procedeva in modo anomalo lungo una delle strade cittadine. Alla vista delle pattuglie, il conducente ha cambiato repentinamente direzione di marcia. Un comportamento che agli operatori è apparso immediatamente sospetto e ha spinto gli agenti a effettuare un controllo.

Una volta fermato, il conducente ha manifestato fin da subito un evidente stato di agitazione. Quella tensione fisica e psicologica, visibile fin dai primi scambi con i poliziotti, ha convinto gli agenti ad approfondire l’accertamento. È scattata così la perquisizione personale, estesa in un secondo momento anche al veicolo.

Sei involucri di cocaina e il materiale da spaccio

L’ispezione dell’abitacolo ha dato esito positivo. All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto sei involucri termosaldati contenenti una sostanza poi analizzata dalla Polizia Scientifica del posto di fotosegnalamento. Gli accertamenti di laboratorio hanno confermato che il materiale era cocaina, per un peso complessivo superiore ai cinque grammi.

Insieme alla droga, sono stati trovati materiali riconducibili all’attività di confezionamento delle dosi. Non solo, quindi, la sostanza stupefacente già pronta per essere ceduta, ma anche gli strumenti del mestiere. A completare il quadro, 210 euro in contanti che gli investigatori hanno ritenuto riconducibili, con ogni probabilità, ai proventi dell’attività di spaccio. La somma, la tipologia e la quantità del materiale rinvenuto hanno orientato sin dall’inizio la valutazione degli agenti verso l’ipotesi dello spaccio e non del semplice consumo personale.

L’arresto e la convalida da parte del GIP

Al termine delle operazioni di controllo, il giovane albanese è stato accompagnato presso il Commissariato di Assisi. Qui, espletate le formalità di rito, è stato formalmente tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il caso è stato quindi portato all’attenzione del Giudice per le Indagini Preliminari. All’esito dell’udienza di convalida, il GIP ha convalidato il provvedimento adottato dalla polizia. Tuttavia, in seguito alla decisione del giudice, l’indagato è stato rimesso in libertà. Una misura che non chiude il procedimento, il quale seguirà il suo corso nelle sedi competenti.

Il contrasto allo spaccio nel territorio assisano

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio umbro, e in particolare nella zona di Assisi e della vicina Santa Maria degli Angeli. Nelle scorse settimane e mesi, il Commissariato locale ha già effettuato diversi interventi analoghi, portando alla luce situazioni di detenzione e cessione di cocaina a opera di cittadini stranieri presenti nell’area.

La Polizia di Stato ha ribadito in più occasioni l’impegno costante nel presidio del territorio, anche attraverso i normali servizi di pattugliamento. È proprio da questi controlli quotidiani, apparentemente di routine, che emergono situazioni di illegalità che altrimenti resterebbero nell’ombra. Il caso del giovane albanese classe 1998 ne è una conferma diretta: nessuna soffiata, nessuna indagine preliminare, soltanto un comportamento anomalo alla guida e la prontezza degli agenti nel valutarlo.

Il quadro normativo e le conseguenze penali

Il reato contestato, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, il Testo Unico in materia di stupefacenti. Si tratta di una delle fattispecie più frequentemente perseguite in ambito penale, con pene che variano sensibilmente in funzione della quantità della droga, del tipo di sostanza e delle circostanze aggravanti eventualmente presenti.

Nel caso specifico, il peso complessivo dei sei involucri sequestrati, superiore ai cinque grammi, il materiale per il confezionamento e la presenza di contanti hanno rafforzato l’ipotesi accusatoria che la sostanza fosse destinata non al consumo personale ma alla cessione a terzi. Elementi che il GIP ha valutato come sufficienti per convalidare l’arresto.

Il giovane, rimesso in libertà dopo l’udienza, rimane comunque indagato. Il procedimento penale proseguirà nelle forme previste dalla legge.