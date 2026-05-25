Bambini scomparsi: la Polizia di Stato scende in piazza

Grandi incontri educativi e di prevenzione sociale ad Assisi

Nella mattinata di oggi, in concomitanza con la ricorrenza della giornata internazionale dedicata ai minori di cui si sono perse le tracce, la Polizia di Stato ha promosso un importante momento di informazione pubblica. L’evento si è svolto nella cornice centrale di piazza del Comune, dove il personale specializzato della Divisione Anticrimine e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno allestito una postazione informativa aperta al pubblico. L’obiettivo primario della manifestazione si è concentrato sulla sensibilizzazione della collettività rispetto a un fenomeno drammatico e complesso, realizzando una distribuzione capillare di materiale didattico e illustrativo predisposto direttamente dalla Direzione Centrale Anticrimine.

Il coinvolgimento del mondo scolastico

Durante l’iniziativa, gli operatori della Polizia di Stato hanno dialogato a lungo con i residenti e con numerose delegazioni di studenti del territorio. Nello specifico, hanno partecipato attivamente i giovani alunni della Scuola Secondaria di primo grado Frate Francesco e i bambini della Scuola Primaria Sant’Antonio. Gli esperti della Polizia di Stato hanno offerto ai ragazzi indicazioni operative e consigli mirati per riconoscere tempestivamente i primi segnali di disagio collegati alla violenza domestica subita dai minori. Gli agenti hanno inoltre illustrato le procedure operative attuate quotidianamente per contrastare questi crimini, rimarcando il ruolo cruciale delle segnalazioni immediate.

Le dichiarazioni istituzionali

La manifestazione ha registrato anche la partecipazione del Sindaco della città, Valter Stoppini, il quale ha voluto manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha evidenziato il profondo valore sociale delle campagne di prevenzione sul territorio, giudicandole fondamentali per la crescita della comunità locale e per garantire una protezione efficace e costante alle fasce più giovani e vulnerabili della popolazione della cittadina umbra.