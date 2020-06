‘Bergoglio o barbarie’, il 28 giugno ad Assisi la presentazione del libro di Riccardo Cristiano Appuntamento alle 18 a Palazzo dei Priori. Saranno presenti con l’autore la sindaca Stefania Proietti; il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti; la presidente dell’Ucsi, Vania De Luca; padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento.

Domenica 28 giugno 2020, alle 18, la sala della Conciliazione di Palazzo dei Priori di Assisi ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Cristiano “Bergoglio o barbarie. Francesco davanti al disordine mondiale” (Castelvecchi editore, prefazione di Marco Impagliazzo).All’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Città di Assisi, in collaborazione con Articolo21, parteciperanno, insieme con l’autore, la sindaca Stefania Proietti; il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti; la presidente dell’Ucsi, Vania De Luca; padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi.

In un dialogo aperto con il lettore, l’ultimo lavoro del giornalista e fondatore dell’associazione Amici di padre Dall’Oglio propone un’attenta riflessione su come Francesco, con il suo pontificato, porti la Chiesa ad essere non più succube del clericalismo, ma Chiesa dei battezzati, amica di un mondo plurale, alleata del Vangelo e non del potere politico. L’unica alternativa possibile a odio e disprezzo, secondo Riccardo Cristiano, è papa Francesco.