Bosco di San Francesco intatto, incendio di Assisi estinto

Stoppini: emergenza rientrata, area FAI aperta al pubblico

🔥 ASSISI – Il Bosco FAI di San Francesco è intatto e regolarmente aperto al pubblico dopo l’incendio divampato nelle aree di campagna limitrofe. Il sindaco Valter Stoppini: «Rogo estinto ed emergenza rientrata». Verifiche in corso sulle possibili cause.

Il Bosco di San Francesco non è stato interessato dalle fiamme

Il Bosco FAI di San Francesco ad Assisi non ha subito danni a causa dell’incendio divampato nella serata di venerdì 24 luglio. L’area naturalistica è intatta, regolarmente aperta al pubblico e tutti i sentieri risultano praticabili. A chiarire la situazione è il sindaco di Assisi Valter Stoppini, intervenuto dopo le operazioni che hanno portato allo spegnimento del rogo. Le fiamme non hanno raggiunto il Bosco di San Francesco, ma hanno interessato zone di campagna limitrofe, dove l’incendio è stato circoscritto e successivamente domato. La precisazione consente quindi di distinguere l’area effettivamente percorsa dal fuoco dal vicino Bosco FAI, che continua a essere accessibile ai visitatori senza limitazioni legate all’incendio.

Stoppini ha seguito l’emergenza sul posto

Il sindaco Valter Stoppini ha seguito direttamente la gestione dell’emergenza sia durante la notte sia nella mattinata successiva. Sul territorio hanno lavorato Vigili del Fuoco, Agenzia Forestale Regionale (AFOR), Polizia locale, Carabinieri, Polizia, personale del Comune di Assisi e della Regione Umbria. «Il Bosco FAI di San Francesco ad Assisi è intatto e regolarmente aperto al pubblico, con tutti i sentieri praticabili. Non è stato interessato dall’incendio di ieri sera, che si è propagato in zone di campagna limitrofe ed è stato subito circoscritto e quindi domato», ha precisato il primo cittadino. L’intervento delle diverse forze impegnate ha permesso di contenere il fronte dell’incendio e arrivare allo spegnimento nella mattinata.

Elicottero utilizzato per raggiungere le zone più difficili

Alle operazioni delle squadre a terra si è aggiunto l’intervento di un elicottero, impiegato per effettuare diversi lanci d’acqua. L’azione dall’alto si è concentrata su residui di braci presenti su alcune ceppaie. Si trattava, secondo quanto spiegato dal sindaco, di punti nei quali risultava difficile intervenire direttamente con il personale a terra. «Stamattina il rogo è stato estinto, grazie anche all’impiego di un elicottero che ha effettuato diversi lanci di acqua per spegnere alcuni residui di braci su alcune ceppaie, in punti in cui non era agevole arrivare con squadre a terra», ha sottolineato Stoppini. L’impiego del mezzo aereo ha quindi affiancato il lavoro svolto sul terreno fino alla conclusione delle operazioni di spegnimento.

Nessun danno a persone o strutture

Il bilancio comunicato dal Comune indica danni alla vegetazione, mentre non risultano conseguenze per persone o strutture. Con il rogo estinto, l’emergenza viene considerata rientrata. Restano però da chiarire le circostanze che hanno determinato l’incendio. Sono infatti in corso verifiche sulle possibili cause delle fiamme. La fase successiva allo spegnimento riguarda dunque gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine dell’evento che ha interessato le campagne vicine al Bosco di San Francesco.

Il ringraziamento ai soccorritori e alla Regione Umbria

Stoppini ha rivolto un ringraziamento a tutte le forze e al personale coinvolti nelle operazioni, definite delicate e complesse. «Desidero ringraziare tutte le forze dell’ordine e tutto il personale impegnati, nelle operazioni necessarie a spegnere l’incendio che sono state delicate e complesse. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e di tutte le altre squadre è stato fondamentale».Il sindaco ha inoltre ringraziato la Regione Umbria e la presidente Stefania Proietti per aver messo a disposizione l’elicottero utilizzato durante le operazioni della mattina.

Area FAI aperta e sentieri regolarmente praticabili

Terminata l’emergenza, il dato centrale riguarda quindi le condizioni del Bosco FAI di San Francesco: l’incendio non ha interessato l’area e non ha compromesso i suoi percorsi. Il Bosco resta regolarmente aperto al pubblico e con tutti i sentieri praticabili. I danni registrati riguardano la vegetazione nelle zone di campagna limitrofe attraversate dalle fiamme. L’incendio è stato estinto e non risultano danni a persone o strutture, mentre proseguono gli accertamenti per individuare le possibili cause del rogo.