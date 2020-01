Calcio, l’Angelana apre il 2020 in casa della Nestor

Benedetta fu la sosta. Quella che ha riconsegnato ad Alessandro Sandreani una rosa nel pieno delle proprie forze, con un unico assente sicuro sulla via che conduce alla sfida con la Nestor che terrà a battesimo il 2020 dell’Angelana: Michele Ricciolini ha preferito fermarsi per curare nel miglior modo possibile un principio di pubalgia che l’aveva già condizionato nelle ultime gare dell’anno passato, ma per il resto la rosa può davvero dirsi finalmente al completo.

“Abbiamo stretto i denti da metà novembre in poi riuscendo comunque a raccogliere punti pesanti contro squadre di valore assoluto, ma è chiaro che adesso per noi comincia tutto un altro campionato”, ammette il tecnico cantianese. Che nella trasferta di Marsciano riabbraccia in un sol colpo Marani e Barbacci, ma che soprattutto si rallegra all’idea che quando domenica si volterà in panchina troverà tante soluzioni per poter eventualmente cambiare in corsa.

“Ci sono state partite in cui avevamo davvero gli uomini contati. Diciamo che dalla sfida con la Nestor torniamo un po’ alla normalità, sulla falsariga di quanto è avvenuto nei primi due mesi di campionato. Per esperienza so che dopo la sosta di gennaio le difficoltà aumentano in modo consistente perché le squadre si sono rinforzate tutte e la classifica impone ad ognuna di esse di cambiare passo, sia che si lotti per il vertice, sia per le zone calde. Dovremo prepararci ad affrontare delle vere e proprie battaglie senza però mai rinunciare alla nostra identità, perché la cosa più importante è continuare a crescere nel percorso intrapreso sin dalle prime sedute estive”.

ARRIVANO I RINFORZI Guardare oggi la classifica potrebbe anche risultare fuorviante, pensando anche al fatto che una squadra giovane come l’Angelana è destinata comunque a vivere un po’ alla giornata. “Personalmente credo che sia più importante focalizzarsi su altri aspetti, perché la classifica ha la sua importanza ma finora siamo sempre stati in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Però la strada che conduce alla salvezza è ancora lunga e tortuosa.

Pensiamo a una gara alla volta: la Nestor ha bisogno di punti, noi dovremo cercare di non sbagliare nulla per tornar via con un risultato positivo”. Sulla carta peraltro gennaio si preannuncia bello tosto, visto che poi ci sarà un’altra trasferta a Spoleto e la gara casalinga con l’Orvietana: “La storia del nostro torneo dice che proprio contro le squadre più forti, e quindi sulla carta più difficili da affrontare, abbiamo fatto vedere le cose migliori. Per cui la cosa non mi preoccupa: abbiamo lavorato bene durante la sosta, abbiamo ripreso fiato e soprattutto recuperato molte energie mentali. Sono curioso di vedere come ci ripresenteremo, ma sono altresì convinto che questo gruppo ha tutto per confermare quanto di buono fatto nella prima metà di stagione”.

GIOVANILI Ripartono tutti i campionati regionali e l’Angelana vuol farsi trovare pronta. Ad aprire i battenti tocca al solito alla Juniores A1 di Marco Pedetta, impegnata al “Migaghelli” contro la Nestor in una sorta di antipasto della sfida domenicale tra prime squadre. Anticipano al sabato i Giovanissimi A1 di Luca Mattonelli, attesi dalla complicata trasferta del “Buitoni” in casa del Sansepolcro, mentre gli Allievi A1 di Giorgio Buttò, dopo aver battuto domenica scorsa il Valdichiana nel posticipo della prima giornata di ritorno, saranno di scena a Costano domenica mattina, ospiti del Bastia in un derby che si preannuncia denso di significati. Con il campionato Under 16 che riprenderà solo a febbraio (per i ragazzi di Rosselli c’è un test amichevole in casa dell’Agape 2000 di Umbertide) la vetrina se la prendono al solito i ragazzi dell’Under 14 di Luca Cannoni, attesi sabato alle 17 all’antistadio del “Migaghelli” dal confronto con l’Angelo Barberini.

PROGRAMMA WEEK-END 11-12 GENNAIO

Sabato 11 Gennaio

Juniores A1: Angelana-Nestor (“Giuseppe Migaghelli” Santa Maria degli Angeli, ore 14,45)

Giovanissimi A1: Sansepolcro-Angelana (“Giovan Battista Buitoni” Borgo San Sepolcro, ore 15)

Under 14: Angelana-Angelo Barberini (Antistadio “Giuseppe Migaghelli” Santa Maria degli Angeli, ore 17)

Domenica 12 Gennaio

Allievi A1: Bastia-Angelana (Comunale Costano, ore 10,30)

Eccellenza: Nestor-Angelana (“Alberto Checcarini” Marsciano, ore 14,30)

Ogni settimana l’ASD Angelana 1930 propone il magazine LA VOCE GIALLOROSSA che accompagnerà durante tutta la stagione le vicende di casa Angelana, sia relativamente alla prima squadra che al settore giovanile. Il numero 16 è già consultabile online (basta cliccare all’apposito link).