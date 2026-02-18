Cambio Festival chiude la Winter Edition con Matteo Chimenti Sextet

Il 22 febbraio agli Instabili il concerto “Seeds of Influence”

La Winter Edition di Cambio Festival si avvia alla conclusione con un appuntamento speciale realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, nell’ambito della rassegna “JAM – Concerti Instabili”, in programma dal 20 al 22 febbraio. Tre serate, tre proposte artistiche molto diverse tra loro, che confermano la vocazione sperimentale e la qualità della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Ponte Levatoio.

Tre giorni di musica tra sperimentazione, improvvisazione e ricerca

La rassegna si apre il 20 febbraio con Anais Drago (violini, elettronica, composizioni), Federico Calcagno (clarinetti) e Max Trabucco (batteria, percussioni) con il progetto Relevé. Il 21 febbraio sarà la volta del “Trio” formato da tre fuoriclasse della scena contemporanea: Giovanni Guidi (pianoforte), Daniele Di Bonaventura (bandoneon) e Peppe Frana (oud).

Il 22 febbraio il gran finale con Matteo Chimenti Sextet

A chiudere l’edizione invernale, sabato 22 febbraio alle 21.15, sarà il concerto del Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence, disco d’esordio del contrabbassista Chimenti. Un progetto che esplora il dialogo tra scrittura e improvvisazione, dove le influenze condivise dai musicisti germogliano in un linguaggio nuovo e in continua trasformazione.

Sul palco si esibiranno:

Francesco Giustini , tromba

, tromba Lorenzo Bisogno , sax tenore

, sax tenore Massimo Morganti , trombone

, trombone Daniele Del Gobbo , pianoforte

, pianoforte Matteo Chimenti , contrabbasso

, contrabbasso Lorenzo Tucci, batteria

Un ensemble che rappresenta una delle realtà più vivaci della nuova scena jazz italiana.

Biglietti e informazioni

I biglietti per tutte le serate sono disponibili su Liveticket.it. Gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank, con il patrocinio della Provincia di Perugia e il contributo dei fondi del bando Spettacoli dal vivo 2024 di Sviluppumbria, finanziato con Fondi PR FESR 2021‑2027.

Ulteriori informazioni e acquisto biglietti anche su www.cambiofestival.it.