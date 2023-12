Capodanno ad Assisi, nuove regole per la sicurezza, sarà in piazza

Capodanno in piazza ad Assisi, nuove regole per la sicurezza

In vista dei festeggiamenti di Capodanno che si svolgeranno in piazza del Comune, dove è prevista una grande affluenza di pubblico per lo spettacolo musicale del gruppo Out side band e Dj di Radio Subasio, sono stati introdotti alcuni importanti provvedimenti.

Prima di tutto, nel centro storico è stato imposto un divieto assoluto sull’uso di fuochi artificiali, mortaretti, petardi, razzi e spray urticanti. Questo divieto sarà in vigore dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio 2024. Questa misura è stata adottata per proteggere l’incolumità delle persone e prevenire eventuali danni a questo luogo di importanza storica.

L’ordinanza comunale invita inoltre i cittadini del territorio comunale a fare un uso responsabile dei prodotti pirotecnici. Si raccomanda di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire rischi per la propria e altrui incolumità.

Un altro provvedimento riguarda il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallici. Questo divieto sarà in vigore dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio 2024. Questa decisione riguarda tutte le attività autorizzate alla vendita di bevande, come bar, ristoranti, negozi di alimentari, pasticcerie e simili.

Questi provvedimenti sono stati introdotti per garantire che i festeggiamenti di Capodanno si svolgano in un ambiente sicuro e piacevole per tutti. Si raccomanda a tutti di rispettare queste regole per garantire una celebrazione serena e senza incidenti.

