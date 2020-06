Centri estivi, domande al via, i criteri per elaborare i progetti

E’ possibile presentare i progetti per organizzare i centri estivi riservati ai bambini dai 3 anni in su nel territorio comunale. Ogni progetto deve essere, corredato da tutte le indicazioni utili relative alla sede, inviato all’Ufficio Scuola e Sport del Comune (email scuola@comune.assisi.pg.it , recapiti telefonici 075/8138677-627-651).

Il progetto verrà esaminato dall’unità di progetto appositamente costituita e quindi sottoposto alla valutazione del Dipartimento di prevenzione della Usl1, infine il via libera del Comune.

I criteri per la stesura del progetto sono indicati nelle linee guida redatte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare gli organizzatori dovranno fornire una serie di informazioni, alcune delle quali di seguito riassunte: il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento; il numero e l’età dei bambini e adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; i tempi di svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero di massima, individuando momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali; l’elenco del personale impiegato; le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità; le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti; le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; l’elenco dei bambini e adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica; le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

L’amministrazione ha deciso quest’anno di sostenere i centri estivi organizzati dalle associazioni, dalle cooperative e dai soggetti privati mettendo a disposizione tutti gli spazi comunali idonei ai progetti.