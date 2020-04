Circolo del Subasio dona 1000 mascherine all’ospedale di Assisi

Il Circolo del Subasio di Assisi, presieduto dall’avvocato Gino Costanzi, ha acquistato e già consegnato 1. 000 mascherine al personale sanitario dell’ospedale di Assisi in questo momento di emergenza da Coronavirus. “Abbiano ritenuto opportuno attivarci subito – spiega il presidente Costanzi – nel reperimento di questi dispositivi di sicurezza così necessari in questo momento di diffusione del virus e sempre più difficili da trovare. E ci è sembrato opportuno farlo per la nostra struttura sanitaria locale. Come diverse associazioni del territorio – conclude Costanzi – il Circolo del Subasio ha intenzione di continuare nel solco della solidarietà e si sta attivando con altre iniziative di aiuto in questo momento di emergenza sanitaria ed economica”.