Continuano i controlli straordinari per la sicurezza del territorio

Continuano i controlli – Le operazioni di controllo straordinario del territorio continuano senza sosta ad Assisi. Queste attività, organizzate dalla Questura di Perugia, coprono l’intera provincia con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine.

Le operazioni di controllo si sono concentrate principalmente ad Assisi e a Cannara. Qui, le squadre del Commissariato di P.S. di Assisi, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e dalla Polizia Locale, hanno pattugliato le principali vie di accesso alle città, le piazze delle chiese e delle basiliche, e le aree più popolate dell’hinterland. L’obiettivo era prevenire i reati predatori, gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.

Gli agenti hanno anche effettuato controlli in otto esercizi pubblici, identificando i clienti per verificare la possibile presenza di persone con precedenti penali e per effettuare controlli amministrativi relativi al rispetto delle norme previste dal TULPS.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone coinvolte in attività illecite, gli agenti hanno effettuato otto posti di controllo e numerosi pattugliamenti nelle zone residenziali. Queste operazioni sono state utili per monitorare il traffico e sottoporre a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici o sospette.

Durante queste attività di prevenzione, gli agenti hanno identificato 160 persone e sottoposto a verifica 55 veicoli. Queste operazioni dimostrano l’impegno costante della Questura di Perugia nel mantenere la sicurezza e l’ordine nel territorio.