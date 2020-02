Conversazione Pubblica, una serata con il Mago – Illusionista Aliander

L’Associazione Socio-Culturale “Movimento Costruire il Futuro”, in occasione dell’annuale cena sociale, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Conversazione Pubblica. L’evento si terrà il 16 febbraio alle ore 18.30 all’Hotel “Il Cristallo” (sala conferenze, primo piano). Durante la serata sarà prevista anche una cena, alle ore 19.30 (sala ristorante dello stesso hotel) con la possibilità di partecipare allo spettacolo del Mago – Illusionista Aliander il quale, con la sua splendida Valletta Maryana, animerà la serata alla fine della cena.

L’invito è quello di partecipare a tutti e tre gli eventi che avranno lo scopo di creare un gruppo che partorirà delle proposte concrete da realizzare nel prossimo futuro.

Hanno già dato l’adesione il Presidente di Federalberghi della Regione Umbria. Dovrebbe essere presente un relatore che relazionerà in merito alla legislazione relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri storici. Hanno inoltre comunicato la propria partecipazione alcuni leader politici locali, ma com’è nella tradizione di Costruire il Futuro, i protagonisti sono i cittadini e rappresentanti di altre associazioni. Il momento conviviale è fatto per tesserarsi all’Associazione, per chi lo vorrà fare, ma soprattutto per passare una serata insieme in allegria, allietati dalla maestria del mago Aliander e dalla bellezza della sua valletta Maryana.

Per informazioni e prenotazioni contattare il presidente dell’associazione Roberto Sannipola al numero telefonico 3493600393 entro e non oltre giovedì 13 febbraio.