Scrivi in redazione

Coronavirus, la settimana Santa entra nel vivo, il programma

La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino si appresta a vivere i riti della settimana Santa, a porte chiuse, a seguito delle restrizioni del governo per evitare il contagio da Covid-19. In particolare il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino presiederà la messa in “Coena Domini” del giovedì Santo nel Santuario della Spogliazione alle ore 17.

Venerdì Santo l’azione liturgica della Passione del Signore si svolgerà alle ore 16 nella cattedrale di San Rufino. La celebrazione della veglia Pasquale, presieduta da monsignor Sorrentino, si svolgerà nella Basilica di San Francesco alle ore 22, mentre domenica 12 aprile santa messa di Pasqua nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a partire dalle ore 11,30.

Tutte le celebrazioni potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo e su Maria Vision (in Umbria canale 602 – diretta streaming su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia – oppure scaricando la App: https://subsplash.com/mariavisin/app). La celebrazione della veglia di Pasqua può essere seguita anche sul sito www.sanfrancesco.org, e sulla pagina Facebook “San Francesco d’Assisi”; quella del giorno di Pasqua potrà essere seguita anche sulla Webtv su www.porziuncola.org, dall’App gratuita “Frati Assisi” e sui canali social Facebook e Youtube “Frati Assisi”.