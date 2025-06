Crolla un muro [Video] ad Assisi, danneggiata un’auto in sosta

Nessun ferito, cedimento all’alba vicino all’Ermitage

Crolla un muro – Un muro di contenimento adiacente a una attività ristorativa di Assisi è crollato improvvisamente questa mattina intorno alle ore sei. Il cedimento è avvenuto lungo la strada che collega la zona dell’ex edicola, comunemente chiamata “il posto occupo”, all’Ermitage, luogo noto nella memoria locale per essere stato in passato sede di eventi danzanti.

Il crollo non ha provocato feriti, complice l’orario mattutino in cui la viabilità è ancora scarsa. Secondo le prime informazioni, al momento dell’accaduto nessuno si trovava nei pressi del muro, ad eccezione di un’automobile parcheggiata poco sotto la struttura. Il veicolo è rimasto coinvolto dal materiale crollato, riportando danni visibili, ma senza conseguenze per persone.

Il muro, che costeggiava un giardino attribuito al ristorante stesso, ha ceduto per cause ancora da accertare. Secondo alcune testimonianze raccolte in loco, si tratterebbe di un manufatto datato, parte integrante del perimetro dell’attività ricettiva. La porzione esterna del giardino risulta ora parzialmente distrutta, segno evidente della forza del cedimento.

Un passante, diretto al lavoro poco prima dell’incidente, avrebbe sfiorato l’area interessata, evitando il coinvolgimento per una manciata di minuti. L’uomo, secondo quanto appreso, presta servizio nel settore della vigilanza e si trovava lì per ragioni lavorative.

I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni residenti, allarmati dal rumore del crollo. Sul posto sono intervenuti tecnici comunali e agenti della polizia locale, che hanno provveduto a transennare la zona per motivi di sicurezza e ad avviare i rilievi del caso. Presenti anche i titolari del ristorante, chiamati a valutare i danni strutturali all’immobile e alla recinzione crollata.

Non risultano compromesse le fondamenta dell’edificio principale, ma si attendono verifiche tecniche più approfondite. La strada in questione, poco trafficata nelle prime ore della giornata, è stata temporaneamente chiusa per consentire la rimozione dei detriti.

Le autorità locali stanno ora valutando l’ipotesi di un intervento urgente di messa in sicurezza, in attesa di accertare la causa esatta del cedimento e l’eventuale necessità di ulteriori opere di consolidamento. Nessuna interruzione dell’attività ristorativa è stata annunciata al momento.