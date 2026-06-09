Denunciato 24enne per aggressione al pronto soccorso di Assisi

Lesioni da calcio al volto in Pronto Soccorso il deferimento

Un episodio di violenza scuote il Pronto Soccorso di Assisi

Qualche giorno fa, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti nell’area di emergenza dell’ospedale locale. La richiesta di intervento era partita dal Numero Unico di Emergenza (NUE). La segnalazione riguardava un’aggressione in corso ai danni di un’operatrice sanitaria.

La dinamica dei fatti secondo la ricostruzione della Polizia

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente contattato la vittima. La lavoratrice del settore sanitario ha raccontato con chiarezza quanto accaduto. Durante le normali attività assistenziali, un paziente l’avrebbe colpita violentemente al volto con un calcio. Il gesto sarebbe stato improvviso e del tutto ingiustificato.

A questo punto, gli investigatori hanno avviato i primi accertamenti. Hanno raccolto le testimonianze del personale presente in sala d’attesa e nei reparti limitrofi. Inoltre, hanno acquisito informazioni preliminari sulle condizioni cliniche e comportamentali dell’aggressore.

Il presunto stato di alterazione da sostanze

Secondo quanto riferito dagli stessi operatori sanitari presenti al momento dell’accaduto, l’uomo avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti nelle ore antecedenti l’accesso in ospedale. Tale circostanza, spiegano le fonti investigative, avrebbe probabilmente alterato il suo comportamento. L’assunzione di droga potrebbe aver scatenato reazioni aggressive e imprevedibili.

L’indagine ha quindi cercato di verificare questa pista. Non si esclude che ulteriori approfondimenti tossicologici possano essere disposti dall’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze fisiche per la vittima

L’operatrice colpita ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni. I medici del Pronto Soccorso hanno provveduto a refertare le ferite. Il referto medico costituisce ora un elemento chiave nel fascicolo d’accusa. La prognosi, seppur non grave, certifica comunque la violenza dell’atto e il dolore fisico subito dalla lavoratrice.

La denuncia e le conseguenze penali per il 24enne

Al termine degli atti di rito, la Polizia di Stato ha formalmente deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano nato nel 2002. Il ventiquattrenne è stato quindi denunciato per il reato di lesioni personali. L’accusa ipotizza che l’uomo abbia volontariamente cagionato un danno fisico alla vittima durante il servizio di cura e assistenza.

Questo episodio si inserisce in un quadro nazionale preoccupante. Gli attacchi al personale sanitario sono in costante aumento. Le forze dell’ordine ribadiscono la tolleranza zero verso ogni forma di violenza in ospedale. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità concorrenti e verificare la dinamica completa della notte in cui è avvenuta l’aggressione.