Felicitazioni del Sindaco per la nomina di Cantone alla guida della Procura

Un grande augurio di buon lavoro al nuovo procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone arriva dal sindaco di Assisi Stefania Proietti.

“Accogliamo con gioia la sua elezione a capo della Procura perugina – ha affermato il sindaco – perché la sua competenza e il suo rigore, già espressi durante la sua esperienza alla guida dell’Agenzia anticorruzione, rappresentano una garanzia per la giustizia e per i cittadini umbri.

Il procuratore Cantone ha, prima dell’incarico all’Anac, speso il suo impegno nella lotta alle organizzazioni criminali del nostro Paese. Ricordiamo anche il suo ruolo determinante per liberare dalla criminalità organizzata l’Hotel Subasio.

Da oggi la sua notevole capacità sarà al servizio della Procura perugina, uno degli uffici più delicati nel panorama del sistema giudiziario italiano, e quindi delle nostre comunità per riaffermare ogni giorno i valori della legalità e della trasparenza. Come amministrazione comunale esprimiamo felicitazioni per la nomina unitamente all’augurio di buon lavoro, ricordando la sua ultima visita ad Assisi il 22 luglio scorso proprio per discutere di legalità”.