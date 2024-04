Furti ripetuti a Santa Maria degli Angeli cittadini controlli

Furti ripetuti a Santa Maria – Un noto negozio di saponi e prodotti di bellezza situato in via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli è stato fatto oggetto di un furto nella notte. Intorno all’1:30 di martedì 9 aprile, dei malintenzionati hanno distrutto una delle vetrate della porta d’ingresso, apparentemente con delle pietre poi abbandonate sul luogo, causando danni considerevoli alla struttura.

Diversi profumi sono stati rubati dal negozio. Il personale e i Carabinieri della Compagnia di Assisi sono intervenuti rapidamente sul posto e ora stanno indagando sull’accaduto. Questo non è il primo episodio del genere che si verifica in questo locale, e in passato sono accaduti eventi spiacevoli simili anche in altri esercizi commerciali della stessa zona.

Durante la settimana di Pasqua, scrive ANews, un episodio simile ha coinvolto un supermercato nella zona di Porta Nuova, a due passi dal centro storico di Assisi. In quell’occasione, dopo aver rotto il vetro della porta di emergenza, i ladri hanno rubato alcune bottiglie di vodka e qualche lattina di birra, per poi uscire dalla porta principale, aperta grazie al maniglione antipanico. All’arrivo sul posto, allertati dall’allarme, i responsabili dell’esercizio commerciale hanno trovato il vetro blindato sfondato.

Per la zona di Assisi, questo è l’ennesimo furto, e dopo i numerosi colpi messi a segno negli scorsi mesi nelle abitazioni private, i cittadini stanchi chiedono un aumento dei controlli e una maggiore attenzione in merito a episodi oggi troppo frequenti che disturbano la tranquillità, specialmente di notte quando si è in casa.