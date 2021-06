Chiama o scrivi in redazione

Giovedì 1° luglio giornata in casa Angelana, ultimo giorno di allenamenti

Una giornata di festa per concludere un’annata decisamente sofferta e particolare. L’Angelana si è data appuntamento al “Migaghelli” Giovedì 1° Luglio 2021, quando tutte le squadre del settore giovanile scenderanno in campo per l’ultima volta concedendosi una sorta di passerella finale prima delle vacanze.

Tutte le formazioni dagli Allievi fino ai Piccoli Amici si ritroveranno per l’ultima seduta di questa appendice di fine stagione, e per l’occasione la società festeggerà i suoi ragazzi e le loro famiglie offrendo un piccolo rinfresco (nel pieno rispetto delle normative vigenti).

A margine della giornata conclusiva delle giovanili, alle ore 18 il neo presidente Leonardo Santarelli incontrerà la stampa locale, alla presenza del neo tecnico della prima squadra Giorgio Buttò e del neo direttore sportivo Giacomo Cerasa. Sarà un primo momento di confronto per esporre le novità di casa Angelana, provando a delineare gli scenari futuri in vista di un’annata che si preannuncia densa di significati e aspettative.

TUTTE LE REDAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE