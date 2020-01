Il Piatto di Sant’Antonio Abate a Santa Maria degli Angeli 2020

Il Piatto di Sant’Antonio Abate è una festa che si svolge, ogni anno, a Santa Maria degli Angeli, nella domenica (19) successiva al 17 gennaio, in onore di Sant’Antonio Abate, patrono della località.

A Santa Maria degli Angeli, luogo di transito delle carrozze postali tra Firenze e Roma, vi era la stazione per il cambio dei cavalli e dei postiglioni. Tra il 1850, data di fondazione della parrocchia angelana, ed il 1860, quando si diffuse nel borgo una grave epidemia che colpì in modo particolare i cavalli delle varie scuderie esistenti in questo luogo. I proprietari, preoccupati, si rivolsero fiduciosi a sant’Antonio abate, protettore degli animali, pregando i frati francescani della Porziuncola di celebrare un triduo in onore del Santo, di cui in quei giorni ricorreva la festa.

Ottenuta la grazia con la fine del morbo e scongiurato il pericolo della morte dei cavalli, in ringraziamento a Sant’Antonio Abate, la festa venne celebrata con grande solennità, facendo una processione per le vie del borgo e distribuendo un pranzo ai poveri, che prese la denominazione di Piatto di Sant’Antonio Abate. Quest’anno il Piatto di Sant’Antonio Abate si festeggia domenica 19 gennaio 2020

+++ PIATTO DI SANT’ANTONIO ABATE 2020, IL PROGRAMMA +++

Ore 9: Raduno di tutte le Prioranze

Ore 9.45: Ingresso in Basilica Papale

Ore 10: Santa Messa con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2020

Ore 11.15: Processione solenne per le vie del paese con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato (Polizia di Stato), le autorità e le associazioni

Ore 12.30: Benedizione solenne degli animali e del Pane offerto dai Priori Serventi 2020; distribuzione del pane a cura dei Priori Entranti

Ore 13: Consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti

Ore 16.30: al Lyrick, spettacolo della scuola Patrono d’Italia

Ore 19: Consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti

Ore 21.30: Taverna dei Priori, estrazione dei biglietti vincenti della lotteria