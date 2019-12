Il Piccolo Teatro degli Instabili in visita a Matera nel nome di Pasolini

Nei giorni scorsi (lunedì 16 e martedì 17 dicembre), il direttore artistico del Piccolo Teatro degli Instabili Fulvia Angeletti, insieme al Sindaco di Assisi Stefania Proietti e all’attore e regista Francesco Bolo Rossini hanno fatto visita a Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) per un incontro con il Sindaco Raffaello De Ruggieri per presentare alla città “PPP- VITA ATTRAVERSO Parola-Persona-Pittura”, il progetto ideato da Fulvia Angeletti/Piccolo Teatro degli Instabili e presentato in occasione di UniversoAssisi 2019.

L’oggetto di questa indagine è la figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini attraverso alcune suggestioni biografiche e cinematografiche che hanno come vertice la relazione profondissima, ma non molto nota, fra il poeta friulano e la città serafica.

Pier Paolo Pasolini approda ad Assisi su invito della Pro Civitate Christiana, i primi giorni dell’ottobre 1962, in casuale concomitanza con il pellegrinaggio di Papa Giovanni XXIII in città, alla vigilia del Concilio Vaticano II. Alloggiato presso la Cittadella, Pasolini si dà alla lettura di un libro che sarà capitale per il prosieguo della sua carriera e del suo cinema: Il Vangelo di Matteo.

La folgorazione (poetica ancora prima che spirituale) darà luogo due anni più tardi, alla realizzazione a Matera del film “Il Vangelo secondo Matteo”, dove il Poeta trovò l’atmosfera perfetta per ambientare la sua opera restituendo la violenza, lo scandalo e la bellezza della parola di Gesù senza gli orpelli della iconografia tradizionale, negli scabri paesaggi del Sud Italia.

La Trilogia rappresenta quindi un “ponte” tra la Città di Assisi e quella di Matera che può dare occasione di future collaborazioni in nome di Pasolini e di questo importante progetto teatrale che ha coinvolto Artisti di fama nazionale e internazionale (come l’attore Premio UBU 2019 Lino Musella) e tantissimi allievi/attori e abitantidi Assisi.

La Città di Matera ha calorosamente accolto la delegazione assisana presso la sede comunale, in un incontro istituzionale dove si è illustrato il progetto e nel quale i Sindaci hanno parlato degli elementi che uniscono le due città Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

A seguire sono stati effettuati dei sopralluoghi all’interno dei Sassi e non solo, per la possibilità di realizzare “PPP-VITA ATTRAVERSO” nella città lucana.

Un incontro importante per il Piccolo Teatro degli Instabili che rappresenta l’occasione per stabilire un forte legame tra due città magiche e uniche al mondo come Assisi e Matera.