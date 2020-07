In bici per battere il tumore, la pedalata fa tappa ad Assisi

Cambia marcia e continua a pedalare. E’ questo il mantra che guida Marco Vegliante, 28 anni, ex paziente oncologico dell’ospedale Niguarda di Milano che sta attraversando l’Italia in bicicletta per raccogliere fondi per la ricerca. E’ partito sabato 11 luglio (un anno esatto dopo la diagnosi di tumore) dalla metropoli lombarda ed ha fatto tappa ad Assisi da cui è ripartito ieri. Ad Assisi, insieme ad un gruppetto di amici che lo attendevano, è stato accolto da padre Mauro Gambetti che li ha guidati in una visita al sacro convento.

La sua traversata in bicicletta proseguirà fino al Cilento, alla città di Padula dove è nato. Percorrerà 1.500 chilometri. Con questo progetto, che si chiama appunto Cambia marcia, Marco oltre a sostenere la ricerca e la prevenzione, veicolerà anche un messaggio di speranza dedicato a tutte le persone che stanno lottando, affinché possano trovare la forza e la motivazione per affrontare la loro personale battaglia.