Incendio ad Assisi, fiamme nel Bosco di San Francesco e paura

Rogo in area boschiva, vigili del fuoco al lavoro senza sosta

🚒🔥 Incendio boschivo ad #Assisi nell’area del Bosco di San Francesco. Sul posto 4 squadre dei Vigili del Fuoco e personale AFOR. Il vento e il terreno impervio complicano le operazioni. Priorità alla protezione di abitazioni e convento

Ad Assisi è in corso un incendio che interessa un’area di bosco e sottobosco situata al di sotto della città, nelle vicinanze del Bosco di San Francesco. L’allarme è scattato nelle ultime ore e ha richiesto l’immediato intervento del dispositivo antincendio boschivo per contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le aree più esposte. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dalle caratteristiche del territorio. La zona interessata presenta infatti una morfologia impervia che limita l’accesso ai mezzi di soccorso via terra, mentre le raffiche di vento favoriscono la propagazione del fronte di fuoco, complicando ulteriormente il lavoro delle squadre impegnate sul posto.

Vigili del Fuoco e AFOR impegnati sul fronte del rogo

Sul luogo dell’incendio stanno operando quattro partenze dei Vigili del Fuoco, affiancate da una squadra dell’AFOR, l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria. Il personale è impegnato nel contenimento delle fiamme e nella bonifica delle aree già interessate dal passaggio del fuoco, cercando di impedire che il rogo possa estendersi ulteriormente. Considerata l’evoluzione dell’incendio, sono in arrivo altre squadre di supporto che andranno a rafforzare il dispositivo di intervento. Il coordinamento delle operazioni è costante e viene adattato in base all’andamento del fronte delle fiamme e alle condizioni meteorologiche.

Priorità alla tutela di abitazioni e convento

Tra gli obiettivi principali dei soccorritori vi è la protezione delle infrastrutture presenti nell’area. Particolare attenzione è rivolta ad alcune abitazioni civili e a un convento situati nelle vicinanze dell’incendio. Al momento le fiamme non hanno raggiunto gli edifici, che restano sotto costante monitoraggio da parte delle squadre operative. L’attività dei Vigili del Fuoco e del personale forestale prosegue senza sosta con l’obiettivo di circoscrivere il rogo prima che possa estendersi ad altre porzioni di vegetazione.

Situazione in costante evoluzione

Il personale di coordinamento presente sul campo continua a seguire l’evoluzione dell’incendio, valutando in tempo reale l’impiego delle risorse disponibili. Le condizioni del vento e la conformazione del terreno rappresentano al momento i principali fattori di criticità. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione delle operazioni di spegnimento e alla situazione nell’area interessata dall’incendio.

Il sindaco Valter Stoppini si subito recato sul posto e sta seguendo da vicino le operazioni.

“Sembra che l’incendio sia abbastanza circoscritto – ha spiegato – anche se ci sono ancora alcuni focolai. Il vento fortunatamente si è abbassato e l’intervento tempestivo è stato fondamentale. La situazione al momento è sembra essere sotto controllo, anche se va monitorata minuto per minuto e solo domani mattina si potranno valutare effettivamente i danni. Ringrazio i vigili del fuoco, la polizia locale, il personale del Comune, i carabinieri, la polizia e le altre forze intervenute e che stanno ancora lavorando intensamente”.

Foto e video di Marco Tomassoni