Incendio Fonderie, Comitato Protomartiri, ve lo avevamo detto

Incendio Fonderie – Il Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli non può rimanere silente a fronte del grave incendio divampato nella Fonderia F.A. ieri sera, intorno alle ore 21.00, e domato solo alle ore 24.00. Quando i cittadini non vengono ascoltati o peggio derisi e denunciati, nel momento in cui osano affermare che un’industria insalubre di prima classe, come una fonderia, va delocalizzata dal centro abitato, se non addirittura chiusa al ripetersi di più violazioni autorizzative, questo è quello che purtroppo accade.

Si inizia a valutare i danni ambientali, sanitari per il carico di inquinanti sprigionatisi durante il fenomeno incendiario, nonché il danno erariale per provvedimenti da anni richiesti e mai adottati, contemplati dallo stesso testo unico ambientale e dal testo unico sulle industrie insalubri, tanto più laddove non sia la prima volta che si verificano incendi, tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità (nel caso, ad ottobre 2018, stesso evento).

Ed è quello che chiediamo, nel nostro scopo di pubblica utilità sociale e di tutela del bene comune: che venga fatta immediatamente un’indagine accurata sull’accaduto, che involga la Procura Penale, ma anche Contabile, e che la Prefettura ex art. 300 del T.U. ambientale chieda subito al Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica di accertare e valutare gli eventuali danni ambientali conseguenti all’incendio del 5 dicembre 2024, nella Città di Francesco.

Tanto si doveva.