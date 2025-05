Incendio Parcheggio Matteotti, 30 auto coinvolte nel rogo

Al piano -2 un vero e proprio inferno Dantesco

Incendio Parcheggio Matteotti – Nel pomeriggio del 2 maggio 2025, intorno alle ore 16:30, un incendio è scoppiato nel secondo piano interrato del parcheggio “Matteotti” ad Assisi. L’episodio, attualmente sotto indagine, ha avuto origine da un’automobile in sosta che, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco generando un vasto rogo che ha coinvolto numerosi altri veicoli.

L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza, suscitando preoccupazione tra residenti e turisti presenti nel centro cittadino. Il parcheggio, situato in una zona strategica per l’accesso al cuore storico della città serafica, ha subito danni ingenti nella sua porzione interrata.

Sul luogo sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Assisi, Foligno e Perugia, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Presenti anche unità della Polizia locale, Carabinieri e agenti del Commissariato di Assisi, attivati per le attività di controllo e supporto logistico.

L’intervento ha permesso di contenere l’estendersi delle fiamme e di evitare conseguenze per le persone. Nessun ferito è stato segnalato, e al momento non risultano intossicati tra utenti del parcheggio o personale di servizio.

Circa trenta veicoli risultano danneggiati o completamente distrutti dalle fiamme. Le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti, e di quelli rimasti bloccati negli stalli adiacenti, sono state avviate già nella serata del 2 maggio e sono tuttora in corso. I veicoli vengono estratti sotto la supervisione dei tecnici dei Vigili del fuoco e del personale incaricato delle verifiche strutturali.

I piani -2 e -1 della struttura, interamente interrati, sono stati posti sotto sequestro per consentire l’esecuzione degli accertamenti tecnici e delle perizie necessarie a chiarire la dinamica dei fatti. L’area interdetta al pubblico è sorvegliata costantemente per impedire l’accesso non autorizzato e garantire l’integrità della scena oggetto di indagine.

Le indagini puntano a determinare le cause che hanno portato all’innesco del fuoco. Le ipotesi in esame includono un possibile guasto tecnico del veicolo da cui l’incendio è partito, ma non si escludono al momento altre possibilità. In parallelo alle verifiche sulle auto, i tecnici stanno valutando eventuali compromissioni alla struttura portante e agli impianti elettrici e di aerazione del parcheggio.

Nel frattempo, il piano di superficie del parcheggio Matteotti, che è esterno e scoperto, resta pienamente operativo e accessibile. Gli utenti possono dunque continuare a utilizzare questa parte dell’infrastruttura senza restrizioni.

Sul posto sono giunti anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale, accompagnati da tecnici e dirigenti dei settori competenti, per seguire direttamente l’evoluzione degli eventi e coordinare le attività di gestione dell’emergenza. Le istituzioni locali hanno avviato un monitoraggio costante sulla situazione al fine di garantire la sicurezza degli spazi pubblici e informare tempestivamente la cittadinanza.

L’incendio del parcheggio Matteotti, uno dei principali hub per la sosta in prossimità del centro di Assisi, ha generato inevitabili disagi, soprattutto in un periodo di notevole afflusso turistico. Tuttavia, grazie alla rapidità delle operazioni di soccorso e alla pronta attivazione dei protocolli di emergenza, l’evento non ha avuto conseguenze più gravi.

Le autorità competenti stanno collaborando per assicurare una rapida conclusione degli accertamenti e procedere con gli eventuali interventi di ripristino strutturale. Solo al termine delle perizie si potrà valutare la riapertura dei piani sotterranei.

In attesa degli esiti delle indagini, la cittadinanza è invitata a seguire gli aggiornamenti forniti dai canali ufficiali del Comune di Assisi e dalle forze dell’ordine, al fine di ottenere informazioni attendibili su viabilità, accessibilità e fruibilità del parcheggio.

La situazione resta sotto osservazione. Al momento non risultano necessarie evacuazioni o provvedimenti straordinari per le aree adiacenti. Le attività nelle zone limitrofe proseguono regolarmente, seppure con qualche limitazione temporanea alla circolazione nei pressi dell’ingresso al parcheggio per agevolare le operazioni in corso.

L’episodio rappresenta un importante banco di prova per la gestione della sicurezza urbana e per il coordinamento tra enti locali e forze dell’ordine. Le attività di recupero e verifica proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa messa in sicurezza dell’intera struttura interessata.