Incidente a Palazzo di Assisi, frontale tra Panda e Tesla, quattro feriti in ospedale [FOTO E VIDEO]

Pezzi di auto sull’asfalto, strada chiusa al traffico

Un violento incidente stradale ha interrotto nel pomeriggio di oggi, tra le 14,30 e le 15, la circolazione in viale Michelangelo, a Palazzo di Assisi, dove due auto si sono scontrate frontalmente provocando il blocco completo della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda e una Tesla si sono urtate con estrema violenza. L’impatto, avvenuto tra una vettura che procedeva in direzione Assisi e l’altra che viaggiava verso Petrignano, è stato così forte da generare un boato udito a distanza. La Panda, dopo lo scontro, è stata proiettata in aria finendo la sua corsa accanto a una Mercedes parcheggiata lungo la strada, rimanendo gravemente danneggiata. Entrambe le auto coinvolte risultano distrutte nel lato sinistro anteriore e una ruota della Panda è finita sulola strada.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso con diverse ambulanze, che hanno trasportato in ospedale tre persone rimaste ferite. I sanitari hanno prestato assistenza immediata anche a un quarto occupante, mentre le condizioni dei coinvolti sono al vaglio dei medici. Dai primi accertamenti, due feriti viaggiavano a bordo della Panda e due sulla Tesla, quest’ultima con targa austriaca.

Per garantire la sicurezza e regolare il traffico, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Petrignano, che hanno provveduto alla gestione della viabilità nelle strade secondarie. La polizia locale di Assisi ha avviato i rilievi per definire l’esatta dinamica del sinistro, ancora da chiarire nei suoi dettagli. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’impatto, liberando la sede stradale dai numerosi detriti sparsi sull’asfalto. Avrebbero staccato anche la batteria dalla Testa per evitare conseguenze più gravi.

Testimoni riferiscono che i due occupanti della Panda, provenienti da Roma, si erano recati a funghi nella zona di Gubbio e rientravano ad Assisi da amici. La Tesla, invece, viaggiava in senso opposto verso Petrignano. Le cause dello scontro restano da accertare, la dinamica sarà chiarita dagli accertamenti della polizia locale.

Il traffico della zona è rimasto paralizzato a lungo, con disagi per i residenti e per chi percorreva l’arteria principale di collegamento. Numerosi automobilisti sono stati costretti a deviare il percorso attraverso le strade parallele, mentre la chiusura della carreggiata si è protratta fino alla rimozione dei veicoli incidentati e alla completa bonifica della carreggiata.

Il forte impatto e le conseguenze sull’arteria confermano la pericolosità del tratto, più volte segnalata dai cittadini per l’elevata velocità con cui spesso viene percorso. Alcuni residenti hanno sottolineato come la mancanza di dissuasori di velocità o sistemi di controllo renda l’area particolarmente a rischio.

Al termine delle operazioni di soccorso, la strada è stata riaperta al traffico solo dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi. La polizia locale prosegue con le verifiche per stabilire eventuali responsabilità e cause precise dell’incidente.