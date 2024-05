Incidente a Santa Maria degli Angeli

auto tamponata investe pedone, due in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, martedì 14 maggio 2024, un incidente stradale ha scosso la centralissima via Ermini a Santa Maria degli Angeli. Secondo le prime informazioni, un’auto – una Fiat Punto – si era fermata poco prima delle strisce pedonali per far attraversare una signora quando è stata tamponata da una Audi nera. La vettura tedesca non è riuscita a frenare in tempo. L’impatto ha causato l’investimento della pedone e il successivo scontro dell’auto contro un palo della luce. Entrambe le persone coinvolte, la donna e la conducente della vettura tamponata, sono state trasportate in ospedale, una all’ospedale di Branca e una in quello di. Perugia, Non si conoscono le condizioni delle due ferite, una delle quali, per essere estratta dalle lamiere aggrovigliate, ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. Gli agenti della polizia municipale di Assisi hanno eseguito i rilievi necessari, mentre i vigili del fuoco locali e i carabinieri hanno assistito nell’organizzazione della viabilità. Residenti nella zona sono scesi in strada allarmati dall’incidente, notando che non è il primo caso di velocità e difficoltà nel fermarsi nella zona di via Ermini.

Questo non è l’unico incidente ad aver turbato la tranquillità della zona di Santa Maria degli Angeli. Pochi giorni fa, venerdì 3 maggio 2024, un evento simile si era verificato nel sottopasso di via Patrono d’Italia. Anche in quel caso, non ci furono feriti, ma solo danni alle vetture coinvolte. La polizia municipale di Assisi e un’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi avevano gestito la situazione.

«La notte – dice un abitante della zona auto e moto sfrecciano come sui circuiti di prova». L’incidente odierno ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona, con alcuni residenti che hanno espresso preoccupazione per la velocità e la mancanza di controllo delle auto lungo via Ermini e dintorni. La necessità di maggiori misure di sicurezza e di sensibilizzazione sulla guida sicura è emersa come una priorità per la comunità locale.

Attendiamo notizie dall’ufficio comunicazione dell’ospedale di Perugia, servizio centralizzato del pronto soccorso. E la precisazione, rispetto alle prime dichiarazioni arriva proprio dal Santa Maria della Misericordia. La donna che è stata investita sulle strisce è entrata in codice rosso ed è stata trasportata all’ospedale di Branca.