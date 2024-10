Infortunio sul lavoro ad Assisi, operaio cade da impalcatura: codice rosso

Infortunio sul lavoro – Questa mattina, a Perugia, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 49 anni, di origine albanese. L’uomo è caduto da un’impalcatura mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione presso una proprietà privata nella zona de Le Viole. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta è avvenuta da un’altezza di circa due metri, non particolarmente elevata, ma sufficiente a causare gravi conseguenze.

L’incidente è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti, e sul posto sono giunte un’ambulanza e la polizia, oltre agli ispettori della prevenzione sul lavoro, come previsto dalle normative di sicurezza in questi casi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, un segnale che indica la necessità di un intervento medico urgente, ma sembrerebbe che le sue condizioni non siano considerate critiche.

Le autorità sanitarie hanno confermato che, nonostante il codice rosso assegnato in fase di soccorso, l’uomo non è in pericolo di vita. Tuttavia, si parla di traumi significativi, che richiederanno ulteriori accertamenti medici nelle prossime ore. L’uomo, descritto come un artigiano indipendente, stava lavorando per conto di un privato al momento dell’incidente.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei cantieri privati, specialmente quando si tratta di lavori domestici gestiti da piccoli artigiani. La caduta, avvenuta apparentemente per una perdita di equilibrio o per la mancata stabilità dell’impalcatura, poteva forse essere evitata con un uso più rigoroso delle misure di sicurezza.

La polizia e il servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro stanno esaminando le dinamiche dell’accaduto per capire se ci sono stati errori o violazioni delle norme di sicurezza. È noto, infatti, che l’utilizzo di impalcature e di dispositivi di protezione individuale è obbligatorio anche per piccoli lavori domestici o di manutenzione privata.