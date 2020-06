Chiama o scrivi in redazione

Lavori su quattro strade ad Assisi per quasi 850 mila euro

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di ripristino della viabilità nei territori interessati da eventi sismici di Via Metola-Petrata-Sant’Apollinare-Beviglie. Il costo complessivo dei lavori è di quasi 850 mila euro (per la precisione 843.315,00).

Si tratta di interventi strutturali, che rientrano nell’ambito del Programma ad hoc dell’Anas e finanziati dalla Protezione civile, per rimettere in sesto le condizioni di sicurezza in quanto sono strade che necessitano di essere riparate dai danni causati dagli eventi sismici che si sono succeduti nel tempo. L’estensione totale dell’intervento è di 10 chilometri di viabilità.

Nel dettaglio in frazione Tordibetto la strada di collegamento tra la frazione e la località Beviglie sarà riqualificata, con sistemazione del muro di sostegno. Sulla strada comunale in località Metola si procederà alla risagomatura del piano viabile e su quella di Petrata anche il rifacimento della pavimentazione, mentre in frazione Capodacqua strada Sant’Apollinare saranno formati i cassonetti stradali prima di passare al rifacimento del piano viabile.

Per tutti e quattro gli interventi è prevista la regimazione delle acque di ruscellamento e superficiale. A livello di iter, è stata già avviata la procedura di gara che si concluderà entro giugno, quindi l’assegnazione e l’inizio dei lavori. Quattro mesi è il tempo previsto per la durata degli interventi. A questi interventi seguiranno, a breve, le ulteriori riqualificazioni di messa in sicurezza della viabilità nelle frazioni di Assisi nell’ambito del ‘piano strade Anas’ finanziato dal ministero delle Infrastrutture e gestito dall’amministrazione comunale.